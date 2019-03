Fabrizio Corona: "Non cambio, morirò così, rifarei tutto"

Fabrizio Corona non si smentisce mai. Prima di tornare in carcere, in una intervista rilasciata a Telelombardia, parlava di se in terza persona e confessava: "Rifarei tutto, Fabrizio Corona non cambia mai, morirà così". Ed era stato anche profetico. Perché pochi giorni fa il giudice di Sorveglianza di Milano ha sospeso l'affidamento terapeutico per una serie di violazioni delle prescrizioni. E ora il bad boy è di nuovo dietro le sbarre.