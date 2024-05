Amore a gonfie vele tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri

La coppia di futuri genitori è stata paparazzata fuori da un ristorante milanese, tra abbracci e gesti complici. La futura mamma ha una camicia larga che nasconde la pancia, ma del resto sarebbe ancora forse troppo presto per scorgere le forme della gravidanza. Del suo amore con Sara Barbieri, Fabrizio Corona racconta: "Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme. Lei fa la modella, gira il mondo, quando posso la raggiungo, viaggiamo molto". Nei mesi scorsi c'era stata una crisi tra loro, e alcune storie social della futura mamma avevano fatto pensare a una rottura. Ma tutto si è risolto per il meglio. "Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi: a dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Ma poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti", ha raccontato lui.