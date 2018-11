Fabrizio Corona e Nina Moric fanno pace: affidamento congiunto del figlio

Già da tempo tra Fabrizio Corona e Nina Moric è tornato il sereno, dopo anni di tensioni e liti anche giudiziarie. La pace tra i due si è consolidata anche davanti alla Sezione famiglia della Corte d'Appello di Milano. I due ex coniugi si sono ritrovati in Tribunale e hanno portato davanti ai giudici, con i loro legali, un accordo per l'affidamento congiunto del figlio Carlos, che in precedenza era stato affidato alla madre di Corona.