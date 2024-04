Fabrizio Corona completamente nudo sui social: “Mi godo la vita”

Fotogallery - Vacanze in Cappadocia per Ilary Blasi con i figli e Bastian Muller

Il re dei paparazzi Fabrizio Corona ha condiviso un post su Instagram che celebra i suoi 50 anni, esprimendo il piacere di vivere appieno la vita. Nella foto pubblicata, si mostra senza veli in una spa all'aperto, dimostrando di non temere le politiche di censura. E come era previsto, l’immagine ha scatenato una serie di reazioni tra i follower: alcuni manifestano invidia per il suo stile di vita disinvolto, mentre altri hanno preferito prendere la situazione con leggerezza, facendo battute e commenti scherzosi.

