Tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez lite furibonda al ristorante a Milano

La storia d'amore per Belen Rodriguez e Fabrizio Corona

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno fatto coppia per 3 anni a partire dal 2009. Lui era reduce dal divorzio da Nina Moric e lei stava iniziando la sua carriera in tv. E' stata una storia tormentata e finita bruscamente, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. "L'amore finisce, il bene no", aveva detto l'ex paparazzo. "A lui non rinuncio, gli voglio bene", ha affermato lei. Ma come in tutte le belle amicizie, capita qualche volta un momento di nervosismo e secondo Dagospia al ristorante a Milano i toni si sono fatti accesi.