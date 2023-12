Fabio Volo, tempo di un nuovo amore: eccolo in giro con la sua nuova fiamma

Se solo a novembre diceva di non avere relazioni in corso, i baci e gli abbracci che si vedono nelle foto pubblicate da "Diva e donna" non lasciano dubbi

Dopo la separazione dalla moglie e madre dei suoi due figli, Johanna Maggy , e un lungo periodo di singletudine , l'attore e scrittore è stato fotografato in giro con una nuova fiamma. A pubblicare le foto è stato il settimanale "Diva e Donna". I baci e gli abbracci lasciano pochi dubbi sul legame di Volo con questa (al momento ancora) misteriosa donna. L'unica cosa che appare certa su di lei, stando a voci vicine alla coppia, è che lei non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Tgcom24

I due sono stati fotografati all'uscita di un ristorante dove avevano pranzato insieme. Se in un'intervista di un paio di anni fa, raccontando della fine del suo matrimonio avvenuta in maniera tranquilla e senza guastare i rapporti, Volo affermava "magari io e Johanna tra cinque anni torneremo insieme", oggi questa possibilità appare più remota. Flirt passeggero o rapporto duraturo è tutto da stabilire, ma Volo ha sicuramente dimostrato in questi anni di essere uno che ama prendere le cose sul serio e lo dimostra anche il fatto che una volta trovatosi single, non ha avuto alcuna fretta di cercare un nuovo amore, ma la priorità è stata sistemare la propria vita.