Estate da vip, guarda che mare di passione per le nuove coppie

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta fanno sul serio. Il rampollo ha postato una serie di foto social in cui appare accanto alla ex velina e tra gli scatti c’è anche quella in posa con il figlio di lei Maddox. E’ chiaro che ha così ufficializzato il suo amore per la Satta dopo l’addio a Giulia De Lellis. La nuova storia piace anche alla famiglia di lui visto che la mamma e la nonna hanno subito risposto con l’emoj di un cuoricino rosso.