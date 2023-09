Un'estate d'amore: ecco le nuove coppie vip

Una marea d’amore per l’estate dei vip che hanno vissuto la stagione calda tra nuove coppie e flirt appassionati.

Non solo confermate le storie di Melissa Satta con Matteo Berrettini e Elisabetta Canalis con Georgian Cimpeanu. Mario Balotelli è uscito allo scoperto con una nuova fiamma, Charles Leclerc è stato paparazzato con Alexandra Saint Mieux, Marracash dimentica Elodie con una modella, Belen Rodriguez pubblica le prime foto con Elio Lorenzoni. E poi c’è Arisa che in versione come mamma l’ha fatta cerca marito.