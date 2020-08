Estate all'insegna della passione per Raffaella Fico e il suo nuovo amore

Un'estate che potrebbe non finire mai. Raffaella Fico si gode amore e vacanze a cinque stelle con il nuovo compagno, l'imprenditore Giulio Fratini. Forte dei Marmi, Positano, Mykonos... nessuna meta è troppo esclusiva e nessun hotel troppo lussuoso per loro. Il settimanale "Chi" li ha paparazzati insieme con i fisici statuari in mostra sulle spiagge delle Cicladi. L'intesa è perfetta e la passione alle stelle.

Si frequentano da poco ma vivono ogni attimo al massimo. A mollo nelle acque dell'isola greca si lasciano andare alle effusioni e alle risate. Raffaella sfoggia curve che lasciano a bocca aperta, con indosso un bikini colorato che esalta tutte le sue forme: il reggiseno sottolinea un décolleté più esplosivo che mai, gli slip scoprono il lato B perfetto. Con Giulio è tutto uno scambio di coccole e attenzioni e lui è pazzo della sua compagna.

Hanno alloggiato in un hotel luxury, la loro suite con piscina a sfioro e panorama sull'Egeo è stata una location perfetta per qualche scatto social. Ristoranti esclusivi, bagni al mare, giornate sotto il sole, serate in discoteca e notti di passione sono stati gli ingredienti delle vacanze estive della coppia più bollente dell'estate. Ora che la Fico e Fratini hanno consolidato il loro rapporto, non resta che procedere con le presentazioni in famiglia: Pia, la figlia di Raffaella e Mario Balotelli, li aspetta a casa.

