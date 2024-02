Felpa, piumino leggero e cappellino in testa: Eros Ramazzotti è un nonno rock per la giornata in famiglia con la figlia Aurora Ramazzotti e il nipotino Cesare. Insieme a Goffredo Cerza hanno pranzato a casa di Michelle Hunziker e poi sono usciti per una passeggiata insieme, approfittando della giornata di sole. Il cantante è innamorato perso del bebè nato il 30 marzo dell'anno scorso . Lo tiene in braccio e lo coccola, riempiendolo di bacetti.

Dove vive attualmente Eros Ramazzotti e chi è la sua attuale compagna?

Da ormai più di un anno, Eros Ramazzotti fa coppia con Dalila Gelsomino. I due sono stati paparazzati per la prima volta a ottobre 2022 ma è stato in occasione del 34esimo compleanno di lei che sono usciti definitivamente allo scoperto sui social con la foto di un bacio. Lei, nata a Milano, ha fatto la modella, ha lavorato come pierre e organizzatrice di eventi e si è esibita nei locali come cantante, ma nel 2016 si è trasferita a Playa del Carmen in Messico, dove lavora nel settore immobiliare. Proprio nel Paese centramericano, dove Eros trascorre parte dell'anno nella sua villa, si sono conosciuti. E lì, per le feste di fine anno hanno trascorso qualche giorno insieme ad Aurora Ramazzotti e al piccolo Cesare.