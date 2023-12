Eros Ramazzotti: "Nessun ritorno di fiamma con Michelle Hunziker"

Tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non c’è alcun ritorno di fiamma.

I due ex, che sono genitori di Aurora Ramazzotti e nonni di Cesare Augusto Cerza, condividono l’amore per la figlia e il nipotino, ma hanno intrapreso due storie d’amore nuove e sono felici. Il cantante, dopo le immagini circolate in cui appariva complice e felice al fianco di Michelle, ha voluto precisare sui social con un comunicato secco e chiaro: “Normalissime immagini di un rinfresco familiare”. Lui sta da qualche tempo con Dalila Gelsomino, mentre la Hunziker è uscita allo scoperto da poco con l’osteopata Alessandro Carollo.