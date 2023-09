Eros Ramazzotti è un uomo fortunato, e le foto che lo ritraggono a spasso a Milano lo dimostrano. In pantaloni larghi, t-shirt e cappellino il cantante sorride ai fotografi, orgoglioso della combriccola che è al suo fianco. Accanto a lui, vestito di nero, c'è Dalila Gelsomino tutta in bianco: un'unione perfetta la loro, anche nel look. A completare il quadretto di famiglia i due bambini che il cantante ha avuto da Marica Pellegrinelli: Gabrio Tullio che cammina spavaldo e si mette in posa davanti ai flash e Raffaela Maria che prende a braccetto la compagna di papà. Si vede che l'atmosfera è serena e rilassata, e che tra loro regni una grande sintonia.



Manca solo Aurora Per completare il perfetto quadretto familiare manca solo Aurora Ramazzotti, la primogenita che Eros Ramazzotti ha avuto da Michelle Hunziker e che di recente lo ha reso nonno dando alla luce un bebè, Cesare Augusto. La ragazza è legatissima al fratello e alla sorella, come ha ricordato in occasione dei rispettivi compleanni. Anche con Dalila Gelsomino sembra aver un ottimo rapporto. Durante il concerto in Sicilia del cantante le due erano in prima fila l'una accanto all'altra, pronta a intonare insieme "Se bastasse una canzone".