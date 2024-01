I due non apparivano insieme sui social da un po’ di tempo e tanto è bastato a far scattare l’allarme tra i fan. Ma nella notte di Capodanno la compagna del cantante ha rassicurato i follower pubblicando nelle storie le immagini di Eros in Messico tra brindisi e sorrisi. Nella villa di Ramazzotti c’erano anche la figlia Aurora con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare e i due ragazzi che Eros ha avuto da Marica Pellegrinelli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Tgcom24

Aurora Ramazzotti ha raggiunto il padre con il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare, ma non ha mai mostrato Dalila Gelsomino nelle sue storie Instagram. Solo dopo molte ore dal brindisi di mezzanotte, Dalila Gelsomino ha condiviso una foto in cui appare accanto a Eros Ramazzotti e a un'amica. Si tratta dell'unica testimonianza della presenza di Dalila in Messico, che fa pensare che i due siano ancora una coppia, ma molto riservata.

Aurora, Raffaela e Gabrio, quanti figli ha avuto Eros? Le foto di Aurora dal Messico Non ci sono ancora molte immagini della vacanza messicana di Eros Ramazzotti e della sua famiglia, ma dalle poche che sono state condivise si percepisce tutta la loro felicità. In una foto si vede il piccolo Cesare nel soggiorno della villa di Eros, con lo sfondo del verde giardino pieno di alberi e alcuni dettagli dell'arredamento. In un'altra foto invece Cesare è nel suo passeggino, spinto dal fratello maggiore Gabrio Tullio. Accanto a loro c'è anche Raffaela Maria, la primogenita di Eros e Marica Pellegrinelli. Un momento di gioia familiare che fa sicuramente bene al cuore del cantante, che ha così riunito intorno a sé tutti i suoi amati figli.

Chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti? Quanti anni ha Dalila Gelsomino? Dalila Gelsomino è una 34enne che vive e lavora in Messico. Ha 26 anni meno di Eros Ramazzotti. Si è laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo presso l'Università Cattolica di Milano e ha proseguito con una borsa di studio alla New York University Al Albany. Dopo aver vissuto negli Stati Uniti, ha deciso di trasferirsi in Messico per una nuova sfida professionale. Dalila ed Eros si sono conosciuti proprio nel paese centroamericano, dove Dalila vive dal 2016, e hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d'amore con una foto su Instagram. Si tratta della prima relazione ufficiale di Eros dopo i due matrimoni con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli.