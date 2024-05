Il duetto sensuale tra Elodie e Tananai a Verona ha fatto infuriare Iannone?

Elodie e Tananai hanno offerto uno dei momenti più emozionanti dell'evento benefico "Una.

Nessuna. Centomila" all'Arena di Verona. Occhi negli occhi, i due hanno cantato il brano "Tango". Un'esibizione passionale molto apprezzata anche sui social, dove in poche ore è diventato virale. Secondo il settimanale Chi però l'intesa scenica non sarebbe stata propriamente apprezzata da Andrea Iannone, fidanzato della cantante. A quanto pare infatti il pilota di motociclismo dopo l'esibizione l'avrebbe l'abbia chiamata "e non per complimentarsi con lei", come si legge sul magazine.