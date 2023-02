Da Elodie a Diletta Leotta, pienone di vip per le vie di Milano

Elodie e Diletta Leotta vengono sorprese mentre escono dalla radio. La cantante indossa un total black e cerca di confondersi tra la gente, ma viene subito fermata dai fan a caccia di selfie e autografi. Diletta Leotta è coperta da un giaccone oversize con il quale forse cerca di nascondere il ventre, visto che di lei si è detto che è in dolce attesa di un bebè dal fidanzato, il portiere del Newcastle Loris Karius, ma ancora la coppia non ha confermato.

Shopping-mania

Elisabetta Gregoraci e Cristina Chiabotto scelgono il capoluogo lombardo per un po’ di sano shopping. La ex di Flavio Briatore, reduce da un romantico viaggio di coppia con il fidanzato Giulio Fratini, si concede una bella passeggiata per il quadrilatero della moda a caccia di outfit sensuali. Griffata da capo a piedi, la showgirl sorride ai flash mentre chiacchiera al cellulare e si sofferma tra le boutique. Anche la ex Miss Italia, che vive a Torino con il marito Marco Roscio e le figlie Luce Maria e Sofia, sceglie Milano per qualche compera d’eccezione. La Chiabotto è stata pizzicata in via Montenapoleone tra pacchetti nelle mani e pausa caffè rinomata. Marica Pellegrinelli invece si dedica a un acquisto last minute: è in cerca di sandali vertiginosi da abbinare ai suoi look. Mentre lei prova le calzature i paparazzi la fotografano e i piedini nudi fanno capolino tra le vetrine.