Elodie festeggia il compleanno di Andrea Iannone con dediche e foto bollenti

social Nelle Stories di Elodie dedicate a Iannone si vede il pilota che canticchia felice durante una cena al ristorante. Poi in uno scatto a letto la cantante si mostra allo specchio in topless e lui in mutande. C'è anche un bacio appassionato di sera tra i due ma anche uno scatto della coppia in aereo in cui si percepisce la complicità.