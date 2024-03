Per il suo compleanno il figlio della showgirl e del manager ha cambiato look

Nathan Falco Briatore per l’occasione ha voluto dare una svolta al suo look e si è presentato davanti alla torta con una tuta rosa e una nuova acconciatura. Al posto della sua chioma corvina è apparso un bel ciuffo biondo. La Gregoraci entusiasta ha abbracciato il figlio e ha scoccato un tenero bacio anche al suo ex.

Con chi sta festeggiando Nathan Falco? Solo con Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno festeggiato nell’appartamento di Montecarlo il compleanno di Nathan Falco Briatore. La showgirl ha mostrato alcune foto e un video in cui appare mentre porta la torta a forma di 14 sulla tavola. “E’ pesantissima” dice mentre si avvicina con le candeline accese al figlio. Sul dolce si legge: “Tanti auguri Nathan Falco. Ti amiamo”. Poi la conduttrice tv impartisce le istruzioni: “Esprimi un desiderio e poi soffi”. Infine, si avvicina e bacia prima il figlio poi il suo ex.

Per Nathan Falco Briatore si tratta della prima festa in famiglia, ma c’è da scommettere che il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore avrà organizzato anche un party con gli amici. Anche l’anno scorso c’era stato un doppio festeggiamento: uno casalingo e l’altro in discoteca. Del resto, anche Elisabetta Gregoraci, 44 anni, ha festeggiato il suo compleanno più volte: prima con il fidanzato Giulio Fratini in riva al mare, poi con una torta in casa e infine con un evento a sorpresa pensato nei minimi dettagli dal suo ex.



Nathan Falco Briatore orgoglio di mamma e papà Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono molto orgogliosi di Nathan Falco Briatore. La showgirl in un’intervista a proposito del figlio aveva detto: “E’ molto determinato, indipendente e tosto come il papà. Io alla sua età avevo bisogno di mia nonna che mi preparava il latte con l’uovo sbattuto a colazione. Lui no, è come se invece di avere 13 anni ne avesse 25”. Ed ha aggiunto: “Questa autorevolezza sicuramente l’ha presa da Flavio, però è buono, sensibile e dolce come la mamma”.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, quanti anni hanno e quanto pesa la differenza? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, 73 anni (hanno circa 30 anni di differenza), nonostante non siano più marito e moglie hanno mantenuto negli anni un buon rapporto. La showgirl e il manager si sono separati nel 2017 dopo 9 anni di matrimonio. Ma ad ogni evento importante per la loro famiglia si ritrovano sempre assieme, uniti dalla complicità e dall’affetto, anche per il bene del loro unico figlio, Nathan Falco Briatore, che pur così giovane è già Ceo grazie al padre. "Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te. Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te" ha scritto la conduttrice tv in una carrellata di foto ricordo. Anche l’ex ha voluto festeggiare il figlio con una serie di immagini con Nathan Falco: “Buon compleanno! Ti amiamo”, ha scritto a corredo degli scatti.