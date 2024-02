Una bellissima torta sulle tonalità del rosa con la panna, a forma di cuore, e la scritta “Happy birthday” per Elisabetta Gregoraci che ha sorriso, ballato, cantando. Con un miniabito nero con tre fiocchi importanti sul lato, la Gregoraci ha posato con le amiche e con il suo ex Flavio Briatore. Tra i flash ha spento le candeline e poi a fine serata ha scritto sui social: “Grazie a tutti, più trottola che mai cercando di incastrare tante cose, delle volte non sempre facile… mettendoci sempre il cuore… Sono felice”.

Una torta in riva al mare per Elisabetta Gregoraci

Una settimana fa la torta in riva al mare e gli auguri social dolcissimi del fidanzato Giulio Fratini. Ora Elisabetta Gregoraci festeggia a Montecarlo con le amiche e l’ex marito Flavio Briatore. Se per le sue 44 candeline la showgirl aveva scelto la semplicità, un outfit sbarazzino e una pioggia di coriandoli mentre sorrideva baciata dal sole, per il party vero e proprio non si è badato a spese. Flavio Briatore ha organizzato in uno dei suoi locali monegaschi una festa elegante e raffinata.