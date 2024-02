Elisabetta Gregoraci ha compiuto 44 anni e ha festeggiato spegnendo le candeline in riva al mare, immersa in una pioggia di coriandoli.

La torta con le candeline di Elisabetta Gregoraci "Buon compleanno a me" ha scritto Elisabetta Gregoraci postando foto e video della sua torta con le candeline, mentre una pioggia di coriandoli colorati la investe. In riva al mare sorride felice, mentre il vento fa svolazzare le piume che bordano il suo crop top a righe. Maglietta corta, pantaloni a vita bassa e addominali scolpiti in mostra: Elisabetta è una 44enne splendida.

Gli auguri social del fidanzato Giulio Fratini con cui fa coppia dal 2022 Via social sono arrivati per Elisabetta Gregoraci anche gli auguri del fidanzato Giulio Fratini, con cui fa coppia dal 2022. L'imprenditore ha postato nelle storie di Instagram una foto che lo immortala insieme alla conduttrice mentre ridono abbracciati, vestiti con una felpa identica, e poi un'altra immagine in cui sorridono all'obiettivo con il mare sullo sfondo. I due formano una coppia molto riservata, ed è raro vedere arrivare da parte loro dediche d'amore pubbliche. E chissà come avranno festeggiato a fotocamere spente...

Per Elisabetta Gregoraci anche il pensiero del figlio Nathan Falco Per Elisabetta Gregoraci sono arrivati gli auguri social di tanti amici e volti noti, ma i più speciali sono quelli del figlio Nathan Falco Briatore, che ha postato una foto che li ritrae mentre si tengono per mano, qualche anno fa. "Tanti auguri mà, ti amo", ha scritto il ragazzo.