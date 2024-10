In effetti tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore la sintonia è tanta. Di recente il manager è stato ospite del nuovo programma della sua ex moglie e non sono mancate frecciate e allusioni che testimoniavano grande intimità. "Sei stata la prima ragazza con cui ho avuto un flirt italiano dopo tanti anni che non vivevo in Italia, ho pensato fossi la classica ragazza che sta a casa e cucina. In realtà la cucina non sai manco dov'è, a casa non ci stai… quindi c'è stato un grande misunderstanding in quello che pensavo che tu fossi. Dicevo: ‘Finalmente c'è una che non fa la modella, non fa l'attrice, che è una bella ragazza del sud che tiene alla famiglia… tutte robe che poi non sono successe" ha scherzato lui. Il matrimonio è finito, ma l'affetto e la complicità sono destinati a durare.