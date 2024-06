Ai follower di Elisabetta Franchi non è sfuggito il fatto che già da un po' Alan Scarpellini non comparisse nelle foto social della stilista e hanno iniziato a chiederle notizie. Lei non si è tirata indietro e ha soddisfatto la loro curiosità. "Ma il marito dov'è finito?" ha domandato qualcuno, e lei: "Finito". E a un'altra ha scritto: "Non era mio marito per fortuna… ma ho fatto un bellissimo bambino con lui, il nostro Leone. Ma lui è fuori, chi non rispetta non merita, ogni donna dovrebbe capirlo". E poi un altro scambio: "Le corna stanno bene su tutte", "Anche su di me". "Il circo più avanti, nel mio castello vige una regola: rispetto" ha commentato anche l'imprenditrice.