Elisabetta Canalis sfodera il primo topless della stagione

Elisabetta Canalis su Instagram: che fisico in costume o in lingerie

Elisabetta Canalis non ha aspettato l'estate per mostrare il suo bikini del 2024, già alcune settimane fa postava dalla spiaggia. I suoi 3,6 milioni di fan apprezzano anche il suo stile naturale: le foto senza make-up, senza filtri e con una serie di look quasi nuda da togliere il fiato. Tra i post più hot della showgirl spicca quello in cui si trasforma in una seduttrice. L’ascensore in metallo lucido, con i suoi riflessi luminosi, fa da cornice a un outfit molto provocante in cui indossa un abito in pizzo nero con volant asimmetrici che lascia intravedere tutto.