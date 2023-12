Elisabetta Canalis che sexy Natale sulla spiaggia!

In compagnia della sua bellissima figlia si divide tra visite alla casetta di Babbo Natale e acrobazie in bikini

Intanto il fidanzato Georgian Cimpeanu posta da Milano dove ha una palestra in cui allena vip. Chissà se per mangiare il panettone la ex velina e il campione di kickboxing si riuniranno sotto l’albero. Lei tra un allenamento e l’altro ironizza: “Sì, lo so che non scendo abbastanza nelle flessioni ma tanto Georgian è in Italia e non può correggermi”.

“Oceano, sole, gallerie d'arte, alberi di Natale e tante bellissime luci ovunque fanno di Laguna Beach il mio posto preferito a Los Angeles”, ha scritto Elisabetta Canalis, postando alcune fotografie e video insieme alla figlia Skyler Eva sulla spiaggia. In bikini la ex velina è uno spettacolo e accanto alla bambina sprizza felicità. Del resto di recente, ospite a Verissimo, aveva detto: "L'arrivo di mia figlia è stata una cosa bellissima. Sono molto felice, mi piacerebbe passare anche del tempo in Italia, mi manca moltissimo, ma vivo negli Stati Uniti per seguire la sua crescita in maniera costante".

Elisabetta Canalis, come e dove vive ora Tra le ex veline che hanno fatto carriera, una delle più famose e fortunate è sicuramente Elisabetta Canalis. La sua bellezza e il suo carisma l'hanno portata ad essere protagonista di vari gossip. Elisabetta Canalis è originaria di Sassari ma da diversi anni risiede negli Stati Uniti. Lì ha incontrato Brian Perri, suo marito fino a pochi mesi fa. Ora vive una nuova fase della sua vita con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Da poco ha acquistato casa: ha lasciato la villa con piscina che condivideva con l’ex e si è trasferita in un grande appartamento con terrazza a Los Angeles.

Chi è Georgian Cimpeanu Nato in Romania e trasferitosi in Italia da giovane, Georgian Cimpeanu è fidanzato con Elisabetta Canalis da diversi mesi. I due si sono conosciuti grazie alla kickboxing, sport che praticano entrambi e che li ha portati a condividere molti momenti di allenamento, documentati sui loro profili social. Ha vinto il titolo nazionale di questa specialità e si è laureato campione del mondo per tre volte, nel panorama sportivo è noto come "Iceman" che è anche il suo nickname su Instagram.

Le nozze ad Alghero 9 anni fa. Chi ha sposato Elisabetta Canalis e perché ha divorziato da Brian Perri Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno ufficialmente divorziato in estate e hanno concordato di condividere la custodia della loro bambina Skyler Eva, che ha 7 anni. La conduttrice non ha chiesto alcun assegno di mantenimento all’ex marito. Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono sposati nel 2014 ad Alghero. Un nuovo capitolo della sua vita si è aperto per Elisabetta Canalis quando ha incontrato Brian Perri, il medico che le ha fatto ritrovare l'amore dopo la rottura con George Clooney. “E’ stata una fase molto dura per me” aveva raccontato alla rivista Chi riguardo alla sua storia con l'attore di Hollywood. “Quando perdo qualcosa cerco sempre un motivo per andare oltre… Mi dedico al mio lavoro. È l'unica cosa a cui posso appoggiarmi”. Ma poi è arrivato Brian e la svolta. Le nozze, la nascita di Skyler e una nuova felicità.