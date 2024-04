Elisabetta Canalis mostra il fisico nelle foto in costume

Elisabetta Canalis in bikini è una sex bomb. Gioca con malizia nelle foto social e si mette in posa con un cocco in mano. I follower raccolgono la provocazione e tra chi commenta c'è Elettra Lamborghini che scrive: "Che cocchi", alludendo al seno esplosivo della ex velina di "Striscia la Notizia". La showgirl seduce con le curve mozzafiato ma si scatena anche nei giochi con la figlia Skyler: in spiaggia si buttano insieme tra le onde e la sera si cimentano con i balli. "Descrivi cosa hai imparato durante il viaggio con la tua mamma per spring break" scrive ironica la Canalis condividendo il video della bambina che prova una coreografia.