Elisabetta Canalis sexy a Miami

Elisabetta Canalis sta trascorrendo qualche giorno in Florida, dove in spiaggia si gode un po' di relax e sfoggia il fisico perfetto in bikini. A Milano è iniziata la Fashion Week dove di solito lei è di casa ma quest'anno, almeno per il momento, sembra preferire le spiagge di Miami. Alloggia in un prestigioso hotel nel centro della città di proprietà del suo caro amico Renzo Rosso, e con lei c'è anche Georgian Cimpeanu, la sua dolce metà, con cui non rinuncia a un allenamento di kickboxing.