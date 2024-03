Elisa Visari e Simone Susinna, nuova coppia dello showbiz?

Da tempo circolavano voci di una possibile crisi tra Andrea Damante e Elisa Visari. La coppia, unita dal 2020 e che sognava le nozze e tanti figli , ha recentemente ridotto la propria presenza congiunta sui social, suscitando preoccupazione tra i follower. L’ultima foto della modella e attrice sul profilo del dj risale al 2 febbraio, mentre bisogna andare al 20 gennaio per ritrovare un selfie di Elisa e Andrea. Nel frattempo, un "mi piace" di Giulia De Lellis a un recente post di Damante su Instagram ha alimentato le speculazioni di un riavvicinamento tra l'influencer capitolina e il suo ex compagno, in particolare adesso che è nuovamente single dopo la fine della relazione con Carlo Beretta.

Simone Susinna ha chiuso la storia con la fidanzata Anitta

L’estate scorsa si è parlato di una storia d’amore tra il modello Simone Susinna e la cantante brasiliana Anitta. Erano stati fotografati insieme e non hanno mai fatto nulla per nascondere dettagli dei loro avvistamenti. A fine agosto però sono scomparse le foto di coppia e Anitta ha spiegato che tra di loro non c’è mai stato nulla di più se non una bella amicizia. Da allora Susinna non era stato più beccato con altre fidanzate fino ai video con Elisa Visari. Chi li ha intercettati parla di scambi focosi ma ancora nessuno dei due ha ufficializzato o smentito e nemmeno sono finiti nel mirino dei paparazzi. Si attendono aggiornamenti…