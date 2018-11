Elisa Isoardi e Salvini si sono detti addio | La conduttrice: "Grazie Matteo", il vicepremier: "Aveva altre priorità"

Il post d'addio della Isoardi su Instagram - La Isoardi ha postato una foto bollente in camera da letto: lei e lui sorridenti sotto le lenzuola, ma scrivendo: "Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora", citando Gio Evan (come già altre volte ha fatto nei suoi post sibillini). E così per la conduttrice e il politico è tempo di voltare pagina.



La risposta via social di Salvini - Sempre via Instagram è arrivata la risposta di Salvini. Postando una foto che lo ritrae sorridente con le braccia spalancate, scrive: "Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori, ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato qualcuno aveva altre priorità. Buona vita". Un post che arriva dall'Africa, dove Salvini ha avuto "un'impegnativa giornata di lavoro sul fronte immigrazione e sicurezza. Ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia privata, non comincerò a farlo adesso, agli italiani non interessa".