Elettra Lamborghini in bici, Afrojack le palpa "gli airbag"

Siparietto sexy di Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack si stanno godendo un periodo di relax a Miami. La cantante posta scatti della vista dalla loro finestra e non rinuncia a inquadrare il suo corpo tonico e prosperoso, sottolineando la scottatura dovuta al troppo sole. La pedalata di coppia offre l'occasione per un momento divertente e piccante al tempo stesso, con il dj che palpa a piene mani il seno prosperoso della moglie. Lei ride a più non posso e non esita a condividere la gag con i follower. "Controllo airbag", scrive ironica.