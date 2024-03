C'è del tenero tra Eleonora Riso e Niccolò Califano? Tutti gli indizi

Eleonora Riso e Niccolò Califano non hanno mai parlato apertamente della loro relazione, ma alcuni indizi social e mezze parole, oltre che la complicità evidente dimostrata prima in tv e poi sui social, lasciano poco spazio ai dubbi. "Entrato con Riso Ludi (Ludi è la sua ex fidanzata, ndr). Uscito con Riso Eleonora... All'inizio mi sembravi una pazza... Poi ti ho conosciuto meglio e ho scoperto che effettivamente sei una pazza... Non hai mai deluso le mie aspettative in questo, anzi, sei stata una pazza ben oltre le mie aspettative e per questo mi hai sempre sorpreso e strappato un po' del tuo Riso. Ti ho già detto che per me hai il cognome più bello del mondo quindi adesso asciugati quelle lacrime di pino mugo e rimani concentrata per questa sera. Mi sarebbe piaciuto tanto abbracciarti anche in finale" ha scritto sui social Califano all'indomani della sua eliminazione da "MasterChef". "Se con Niccolò c'è del tenero? Abbiamo un bellissimo rapporto, siamo molto vicini, però lo devo ancora capire anche io che cosa c'è. Ci sentiamo spesso e ogni tanto ci vediamo, come con altri del programma" ha detto lei a Cook, e lui aveva ammesso: "Il nostro legame si è fortificato con il tempo, soprattutto dopo la prova in cui abbiamo cucinato insieme", e anche: "Siamo come due piatti simili al quale manca la salsa per collegarli, c’è dell’interesse ma devo capire ancora cosa voglio da me stesso". Pare che i due abbiano guardato la finale insieme in tv...