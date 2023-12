Eleonora Pedron si è laureata, ecco le foto della dottoressa

Dalla vittoria a Miss Italia alla tesi in Psicologia per la compagna di Fabio Troiano

La ex Miss Italia 2002, fidanzata con l’attore Fabio Troiano e mamma di Ines Angelica, nata nel 2009, e Leone Alexandre, nel 2010, ha indossato la corona d’alloro e ha festeggiato dedicando questo traguardo alla sorella Nives e al padre Adriano, scomparsi in due incidenti stradali. "A 40 anni ho messo in pausa tutto per diventare psicologa", aveva detto nel 2022. Detto fatto, eccola con la laurea in tasca.





Eleonora Pedron da Miss Italia al mondo dello spettacolo fino alla corona d’alloro Eleonora Pedron, 41 anni compiuti a luglio, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae con la corona d'alloro e la tesi in Psicologia in mano. L'ex Miss Italia 2002 ha raggiunto il suo obiettivo di laurearsi a 41 anni e ha dedicato il successo ai suoi genitori. "Mamma… e Papà, son tanto felice!", ha scritto nella didascalia. La scelta di studiare Psicologia è stata motivata dal desiderio di Eleonora di affrontare le sue ferite e di offrire il suo sostegno ad altri bambini che hanno vissuto esperienze difficili. Nel 2002 Eleonora Pedron vince il titolo di più bella d'Italia e inizia la sua avventura nel mondo dello spettacolo. La sua prima esperienza televisiva è come "meteorina" al TG4 di Emilio Fede, dove resta per due anni. Poi passa a condurre "Fornelli in crociera" con Gloria Bellicchi e Davide Mengacci, e successivamente "Sipario del TG4". Nel 2005-2006 entra nel cast di "Controcampo" su Italia 1, il suo primo programma legato al calcio, e nel 2006 debutta al cinema con "Vita Smeralda" di Jerry Calà. Tra i suoi impegni più recenti, nel gennaio 2020 ha presentato il format "Belli dentro belli fuori". Nel gennaio 2022 ha partecipato allo show "Back to school" su Italia 1, dove ha sfidato altri vip sulle conoscenze delle scuole elementari. Poi ha comunicato che si sarebbe presa una pausa per dedicarsi agli studi. Fino all’arrivo della corona d’alloro.

Eleonora Pedron, i figli avuti da Max Biaggi Era il 2015 quando con un comunicato Max Biaggi ed Eleonora Pedron annunciavano la fine della loro storia d’amore. “E’ difficile dirlo, ma è finita – scriveva l’ex campione di motociclismo – Con Ele ci sono stati momenti difficili, abbiamo provato a recuperare ma alla lunga non è stato possibile”. La coppia era legata da circa dodici anni. Max Biaggi ed Eleonora Pedron nel tempo hanno recuperato il loro rapporto trasformandolo in solida amicizia e complicità. Di recente l’ex pilota di MotoGp ha detto di Eleonora: "Il 50% del mio cuore è dedicato a lei, ci sentiamo tutti i giorni". Max ed Eleonora non si sono mai sposati, ma dal loro amore sono nati Ines Angelica (oggi 14enne) e Leon Alexandre (13enne). I figli vivono a Roma con la mamma, mentre Biaggi risiede nel Principato di Monaco. "Eleonora è cuore di mamma, io svolgo il ruolo del genitore più rigido che a volte deve dire di no. I nostri figli vivono l'adolescenza. – ha detto Max - Gli stiamo vicini, io magari con maggiore apprensione, se si concedono qualche uscita serale, una pizza con gli amici, voglio sapere dove sono, ma alle 10 a casa, mi raccomando. E quando rientrano mi chiamano".



Chi è il fidanzato? Fabio Troiano diventerà suo marito? Attore, sceneggiatore e conduttore italiano di successo Fabio Troiano l’attuale compagno di Eleonora Pedron è nato a Carmagnola il 10 ottobre 1974. I due si sono conosciuti per puro caso su un treno, come hanno raccontato in un’intervista: “Io dovevo salire sul treno dopo, lui su quello prima”, ha spiegato la showgirl. Fabio ed Eleonora hanno descritto il loro rapporto come “maturo, ci scopriamo ogni giorno. Una relazione bella, ma senza fretta”. Non hanno progetti di avere figli o di sposarsi.