Elena Barolo operata all'addome: 40 punti sulla pancia, ma sempre cool

Elena Barolo nelle storie di Instagram mostra tutti i dettagli della camera d'ospedale, dei pasti, della vista dalla finestra e ai follower scrive: "Ed eccomi qui a raccontarvi la mia storia (niente di grave, s'intenda, perché c'è sempre chi sta peggio ed io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno)" racconta la ex velina. " Per un intervento programmato, un po' come Kate Middleton, all'addome ", scherza. E' stata ricoverata 4 giorni "Perché, se possono, in ospedale 'ti sbattono fuori' appena possono. Meglio".

Il racconto dell'operazione

"Sono entrata in sala operatoria alle 7:30, mi hanno fatto lo sprizzino (in gergo, pre-anestesia) e stavo già volando" ha raccontato Elena Barolo, che descrive la sala operatoria come un'astronave e i medici come "barbapapà in camice bordeaux". "Ricordo poi che qualcuno mi ha detto: 'pensa a qualcosa di bello", e io: "Whisky ovviamente!'. Avranno detto: "beh, dal cognome non può che essere un'alcolizzata, dal momento che non ho fatto in tempo a dire che è il mio adorato barboncino", scherza. E poi spiega di essersi svegliata dopo l'intervento "senza 8 miomi uterini (che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di 5 mesi nell'addome) e un taglio di circa 10 cm in più". Ai follower dice: "Prendete sempre tutto con filosofia perché c'è sempre chi sta peggio. L'importante è stare bene. Prendete tutto col sorriso, taglio più taglio meno...".