La ex Miss Italia: "Ho lasciato tutto per mio figlio"

Dalla passerella delle reginette al ruolo di mamma e di donna che lavora in uno studio di progettazione, senza rimpianti. Ha lasciato il mondo della recitazione per occuparsi del suo primo figlio. E per un brutto incidente ha rischiato di prestare senza naso. Ora porta i segni di quel sinistro e sta diventando sorda.

In un’intervista al “Corriere della Sera” Edelfa Chiara Masciotta, ex Miss Italia del 2005, racconta la sua nuova vita lontana dallo showbiz. “A tre anni, il mio primo figlio (Andrea, avuto dal regista televisivo Roberto Cenci, ndr) si è ammalato di diabete di tipo 1. Oggi, grazie alla ricerca, la tecnologia dà un grande aiuto nella gestione della patologia. Allora, la cosa giusta da fare per me è stata lasciare tutto e stare dietro a lui al 100%. Non ho mai avuto un ripensamento e ne sono felice. Il diabete di tipo 1 non è genetico, è una patologia immuno depressa che si presenta soprattutto in età pediatrica” ha spiegato raccontando perché ha lasciato il mondo della recitazione.

Edelfa Chiara Masciotta della sua vita da modella e da reginetta di bellezza non rimpiange nulla: “Sicuramente è stata una bellissima esperienza. Principalmente perché mi ha permesso di viaggiare intorno a tutto il mondo, di conoscere un sacco di realtà. E poi ho studiato. Quella è una cosa cui sono arrivata personalmente, ho frequentato dei corsi di recitazione prima al Teatro Stabile, andavo a seguire le lezioni tra un viaggio e l’altro da Miss. Poi ho iniziato a fare degli stage di recitazione a Roma e anche a Milano. Il concorso mi ha dato grande visibilità ma avrei voluto avere più tempo per approfondire le mie conoscenze, invece, dovevo presenziare a moltissimi eventi istituzionali. Io avrei voluto impegnarmi per diventare una brava attrice”. La nuova vita di Edelfa Chiara Masciotta è all’insegna della fantasia, quella ci mette nel suo studio di progettazione trasversale, fondato insieme all’architetto e fotografo Daniele Ratti.

A segnare gli ultimi anni di Edelfa Chiara Masciotta anche un brutto incidente di cui porta ancora i segni. “Era il novembre del 2019, una serata piovosa. Ero uscita da poco dallo Ied e stavo attraversando sulle strisce pedonali in corso Matteotti. Una macchina mi ha presa in pieno. È stato molto traumatico e ne porto i segni ancora oggi – spiega la ex Miss Italia - Ho dovuto affrontare cinque operazioni, mi sono ritrovata senza naso. Piena di cicatrici in faccia che continuavano a produrre delle cisti. Ma non voglio lamentarmi, sono qui e ne sto parlando. Sto anche diventando sorda da un orecchio, come conseguenza sempre dell’impatto. Ma non me la sento al momento di fare un’altra operazione”.