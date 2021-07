E’ il compleanno del principino George, la foto di Kate per gli 8 anni

George è il terzo in linea di successione al trono britannico, dopo il principe Carlo e William. Stando alla stampa d'Oltremanica, il bambino sarebbe stato informato di questo "dettaglio" sul suo futuro dai suoi genitori lo scorso anno. Lui però si era già reso conto che ci fosse qualcosa di strano, visto il comportamento particolarmente riguardoso dello staff di palazzo nei suoi confronti, rispetto a quello tenuto con sua sorella Charlotte e suo fratello Louis.

Per quanto possibile però, William e Kate cercano di crescere George come un bambino qualunque tenendolo al riparo dalla pressione mediatica. Pare che le sue passioni siano i trattori e la vita all'aria aperta, eredità genetica tramandata da nonno Carlo. Anche il calcio gli è congeniale, come ha dimostrato a Wembley nella finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Un bambino come tanti, insomma, ma con all'orizzonte un futuro da Re.

