Gli scatti di Diletta Leotta nella piscina dell’hotel con la figlia Aria, Elodie e Francesca hanno fatto impazzire i follower della conduttrice, molti dei quali hanno notato un particolare piccante su una delle foto in cui la si vede in costume da bagno nero. "Avete visto anche voi la stellina?" è uno dei tanti commenti ironici riferiti alla minuscola stella tatuata che si scorge sull'inguine di Diletta, proprio dove una volta comparve la farfallina di Belen Rodriguez in diretta tv durante una memorabile edizione del Festival di Sanremo.

Insieme a Diletta Leotta e alla figlia Aria, ci sono anche le amiche del cuore Elodie e Francesca Muggeri. Dopo che Elodie si è esibita in un tour da record, riempiendo i palazzetti di fan entusiasti, è il momento del relax per la cantante. Sul palco ha mostrato tutto il suo talento e la sua energia, guadagnandosi il soprannome di "Beyoncé italiana", ma ora si gode un meritato riposo e, dopo aver ringraziato i suoi sostenitori sui social, ha raggiunto l'amica Diletta Leotta, sua figlia Aria e Francesca Muggeri per una vacanza all'insegna del relax.

La Leotta con Karius e la piccola Aria, famiglia dolcissima

Diletta Leotta dimostra ogni giorno di essere una mamma multitasking, altro che mamma dilettante! La piccola Aria sta per compiere 4 mesi e la speaker radiofonica se la cava alla grande destreggiandosi alla perfezione tra cambi di pannolino, interviste in tv, partite e viaggi. “Quando torno a casa e la vedo sorridere mi dà un’energia incredibile. Con lei ogni giorno è una scoperta" ha detto la Leotta in una recente intervista alla “Gazzetta dello Sport” parlando della sua bimba. Con il papà della figlia vive un amore a distanza, "a volte non è stato facile" dice ma insieme sono una famigliola bellissima. “Loris è dolcissimo e Aria quando lo guarda si scioglie. Per non parlare del fatto che sono identici, stessa faccia" ha detto mamma Diletta che racconta che Loris Karius, portiere del Newcastle, prende aerei di continuo: “Appena ha un giorno parte e viene anche solo per 24 ore". Inutile dire che la Leotta spera che prima o poi si possa avvicinare a Milano. "Io ci spero – ha confidato - Ha un altro anno di contratto e sta bene al Newcastle, ma chi fa questo mestiere ha sempre la valigia pronta. Comprenderei qualsiasi spostamento, ma spero si possa avvicinare". E nel futuro di Diletta Leotta ci sono tanti progetti: "Sono concentrata sul calcio, ma anche l’intrattenimento è nelle mie corde. È una cosa che già faccio su Radio 105, magari avrò modo di portarlo in tv. Nella vita privata, invece, il matrimonio è nei piani. Un giorno ci arriveremo, ma adesso c’è Aria e tutto passa in secondo piano".