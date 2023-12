Diletta Leotta, prima pappa con Aria: il tenero momento

Le tenere immagini della figlia su Instagram

Aria è nata il 16 agosto, il giorno del compleanno di Diletta Leotta. In questi quattro mesi la conduttrice ha dimostrato ogni giorno di essere una mamma multitasking, destreggiandosi alla perfezione tra cambi di pannolino, interviste in tv, partite e viaggi. Nel breve video che postato si percepiscono i dolcissimi momenti di intimità da prima volta. Diletta appare con la figlia, che si trova nel suo seggiolone. La bambina ha iniziato a mangiare cibo solido e non si nutre più solo di latte. Un'esperienza indimenticabile e tenera per la Leotta che ha mostrato il suo sorriso mentre la piccola gustava la sua pappetta. Come aveva raccontato a "Verissimo": "Ogni volta che mi sorride mi sciolgo".