Diletta Leotta mamma sprint: all'altare ci vuole andare in jeans

Aveva paura di essere una mamma sbagliata, per questo ha inventato un podcast sulla maternità, ma ora festeggia i primi mesi con la sua bimba tra le braccia con tanti progetti per il futuro e un sacco di emozioni da scoprire.

La festa della mamma di Diletta Leotta “Sono cresciuta con una mamma che è una supereroina: ha preso una laurea con quattro figli e ha sempre lavorato. – racconta Diletta Leotta al settimanale F – vedendo lei ho creduto che noi donne potessimo essere madri e professioniste in completa nonchalance. Invece quando mi ci sono trovata è stato molto diverso”. Le prime fasi, quelle in cui si è ritrovata dal colpo di fulmine con Loris Karius a vestire con lui il ruolo di genitore, sono state scioccanti: “Ho iniziato a fare lunghissime telefonate alle mie amiche che lavorano nello spettacolo e hanno avuto figli: le riempivo di domande sulla gravidanza, il parto, il post parto”.

A volte Diletta Leotta si sente una “mamma sbagliata”: Quando lascio Aria per andare al lavoro mi sento in colpa. Loris gioca in Inghilterra, quindi non c’è durante la settimana e lei di solito rimane con una delle nonne, qualcuno di famiglia”. La speaker radiofonica è innamorata della sua bambina: “Ogni giorno fa una cosa diversa. Aspetto che dica mamma. Ha detto solo papà”.

