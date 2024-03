Tgcom24

Il tattoo di Diletta Leotta e Loris Karius Diletta Leotta ha scelto l'incavo del gomito per il suo nuovo tatuaggio, Loris Karius il dorso della mano. "Aria 16-08-23" si legge in entrambi i tattoo, che differiscono solo nel font diverso che i due hanno scelto: caratteri corsivi per lei, stampatello per lui. Non è un caso se il calciatore ha posizionato il suo sopra quello già esistente che raffigura una rosa: Rose è il secondo nome della sua piccolina.

A giugno le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius Il tattoo di coppia è una bella prova d'amore per Diletta Leotta e Loris Karius ma in programma per loro ce n'è una più grande. La conduttrice e il calciatore hanno annunciato il matrimonio, che è previsto a giugno. Lui le aveva fatto la proposta quando lei era in attesa di Aria, ma hanno aspettato diversi mesi prima di condividere con i follower la notizia e hanno dato l'annuncio a gennaio. Ora fervono i preparativi per le nozze: "Adesso sono un po' in quella fase di panico da organizzazione" ha rivelato Diletta nel corso del programma di Antonella Clerici di cui era ospite.