Diletta Leotta e Loris Karius a New York, fuga romantica senza Aria

Diletta Leotta e Loris Karius sono volati a New York per una breve vacanza romantica senza la loro piccola Aria. E mentre sui social gli hater commentano velenosi l’assenza della bambina, la coppia festeggia a distanza di poche settimane i primi due anni insieme. La conduttrice sportiva ha condiviso con i follower alcuni scatti negli State insieme al calciatore, che domenica ha assistito anche alla gara di Formula 1 ad Austin in Texas, dove la Ferrari si è imposta con una doppietta.