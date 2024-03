"Adesso sono un po' in quella fase di panico da organizzazione" ha rivelato Diletta Leotta nel corso del programma di Antonella Clerici, di cui era ospite. A giugno lei e Loris Karius diventeranno moglie e marito e i preparativi fervono anche se, rivela la conduttrice sportiva, ancora non ha scelto l'abito da sposa. "La sera che l'ho conosciuto ho detto alle mie amiche: 'ho incontrato l'uomo della mia vita'" ha raccontato, ribadendo quanto già detto in passato a proposito della prima volta che si sono visti in un ristorante a Parigi.

La storia d'amore di Loris Karius e Diletta Leotta

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti nell'ottobre 2022 in un ristorante di Parigi, dove lui era in vacanza e lei partecipava con le amiche alle sfilate di moda. “Non conoscevo il suo lavoro, lui non conosceva il mio. Ci siamo attratti senza pregiudizi, per quello che siamo… Quella notte a Parigi ho sentito di avere accanto una persona unica. Mi ha colpito al primo impatto. Tra noi è scattata una sintonia immediata, una complicità speciale” ha raccontato lei. Tra loro è scoccato il colpo di fulmine e due mesi dopo la conduttrice era già incinta. Ha rivelato di aver scoperto la gravidanza durante le vacanze di Natale, e di aver dato la notizia al compagno in videochiamata. Aria è venuta alla luce il 16 agosto, lo stesso giorno in cui anche Diletta festeggia il compleanno. Karius vive a Londra, la Leotta con Aria a Milano ma la famiglia coglie al volo ogni occasione per riunirsi.