Diletta Leotta e Loris Karius innamorati pazzi per 24 ore a Londra

Fervono i preparativi per le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. Diletta Leotta si trova in una fase di ansia da organizzazione del matrimonio, una situazione piuttosto diffusa tra le future spose. La conduttrice radiofonica ha reso noto il suo fidanzamento con il calciatore del NewCastle a gennaio, condividendo una foto dell'anello. La proposta è avvenuta in estate, prima della nascita della piccola Aria, la loro prima figlia, ma hanno deciso di mantenere la notizia per sé. A giugno saranno marito e moglie , ma ancora non hanno svelato il giorno preciso.

“Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”. Così Diletta Leotta annunciava sui social le nozze con Loris Karius. Le parole che ha condiviso su Instagram riflettono la felicità immensa che ha provato: nel momento immortalato in quelle foto si vede la donna più felice sulla terra. La piccola Aria è arrivata il 16 agosto, proprio nel giorno del compleanno della conduttrice radiofonica.

Con chi sta Diletta Leotta?

La storia tra Diletta Leotta e Loris Karius è stata un colpo di fulmine: si sono incontrati una sera a Parigi, e lei ha subito capito di aver incontrato l'uomo della sua vita. E lui ha sentito un’emozione speciale: “Mi è piaciuta al primo sguardo. Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare” aveva detto in un’intervista. “Il primo incontro è stato naturale, siamo capitati casualmente nello stesso locale. Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un’epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque. A noi è successo” aveva detto Loris Karius al “Corriere della Sera”.