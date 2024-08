Diletta Leotta ed Elodie al parco a Milano, l’allenamento è hot

Non è raro vedere Diletta Leotta nella palestra sotto il sole della Biblioteca degli alberi, visto che vive nella zona e spesso attraversa il parco spingendo il passeggino con la piccola Aria. Questa volta la speaker ed Elodie ne approfittano del rientro in città per i primi allenamenti e si mettono a fare una gara di squat ed esercizi a corpo libero. Del resto, la Leotta anche in vacanza e pure in luna di miele con Loris Karius non aveva perso il ritmo degli allenamenti.