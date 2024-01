Diletta Leotta e Loris Karius si sposano, lei ha detto sì

La proposta di nozze il portiere del Newcastle l’aveva fatta già tempo fa quando la speaker radiofonica era in dolce attesa della loro prima figlia, Aria, nata ad agosto . Ma hanno voluto aspettare a rivelarlo, solo ora sui social l’annuncio: “Vi devo dire una cosa... I said yes!” ha scritto su Instagram la Leotta mostrando le foto di quando ha ricevuto l’anello dal fidanzato.

Diletta Leotta si sposa con il fidanzato Loris Karius “Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando” ha scritto Diletta Leotta postando tre immagini significative della proposta di matrimonio. In una appare la speaker radiofonica che mostra il suo prezioso anello di fidanzamento. Nella seconda c’è Loris Karius inginocchiato ai piedi del letto, con tanto di cuore sul lenzuolo formato da petali di rose rosse e nella terza la coppia si bacia e accarezza il pancione. La Leotta indossa un abitino bianco che mette in risalto le sue dolci forme e il suo fisico sensuale, lui elegante in camicia bianca e pantalone rosso in pendant con il cuore di fiori. Era estate e la coppia era in vacanza.

Quanti figli? Come si chiama la primogenita? Diletta Leotta e Loris Karius avevano depistato i fan ripetendo più volte di non pensare alle nozze ma di essere concentrati nel loro ruolo di genitori di una bambina, ma ora a sorpresa annunciano che c'è il matrimonio in vista. Anche alla domanda di altre cicogne la coppia aveva frenato: “Un passo alla volta. Ora tutte le nostre attenzioni sono per Aria, poi c’è il lavoro, trovare un equilibrio tra tutto” aveva detto il calciatore, confessando di desiderare di avere ancora uno o due figli in futuro.