Diletta Leotta ha indossato un tubino nero sexy e molto scollato per festeggiare il compleanno. Sui social ha anticipato la serata posando in costume e scrivendo: "Pronta a celebrare" e poi ha condiviso il video in cui soffia sull'unica candelina che troneggia su una torta alla panna. Per essere al massimo del suo splendore, prima di andare alla cena elegante con gli amici si è affidata a suo fratello, il chirurgo estetico Mirko Manola, per una stimolazione ai muscoli facciali.