La location delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius

Diletta Leotta ha annunciato in tv le nozze con Loris Karius che saranno a giugno. La data fissata è il 22 del mese e pare che il sì avrà luogo nella romantica cornice dell'isola di Vulcano. I futuri sposi hanno scelto un resort a 5 stelle per ospitare l'evento: un posto da sogno con un panorama incredibile. Chissà che non sia lo stesso hotel in cui hanno alloggiato lo scorso ottobre, durante la loro prima vacanza da mamma e papà?