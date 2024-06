Addio al nubilato a Ibiza per Diletta Leotta che al termine della stagione calcistica e degli impegni in campo è volata alle Baleari con le amiche. La speaker radiofonica ha condiviso su Instagram una serie di scatti commentando: "My bachelorette weekend". Le immagini la ritraggono sia in abito bianco sexy sia in bikini viola audace a bordo piscina. Con lei la cognata Irene Simeone e Francesca Muggeri, assente invece la damigella della futura sposa Elodie.