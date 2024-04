Lei, che è ancora alle prese con un infortunio al piede che si è procurata qualche tempo fa, è entusiasta e non perde occasione per mettere in mostra il corpo di David.

Tgcom24

Victoria Beckham, 49 anni, ha immortalato in una foto social il momento in cui suo marito, David Beckham ride di gusto durante un allenamento in palestra. Nell'immagine, David è a torso nudo (qualche anno fa lo aveva "smutandato" sui social), indossa soltanto un paio di pantaloncini color rosa salmone, calzini sportivi e scarpe da ginnastica rosse, con un cappello da baseball nero indossato al contrario. Questo scatto è stato condiviso sul profilo Instagram di Victoria e sta riscuotendo grande successo tra i follower. Nella seconda slide appare un selfie di Victoria con lo stivaletto medico che indossa da quando si è fatta male a inizio anno. Nella didascalia si legge: “Allenamento del sabato mattina con questo ragazzo in forma!”.

Leggi Anche David Beckham e Leo Messi, uscita a quattro con le mogli a Miami

Cosa mangia David Beckham? David Beckham, ex centrocampista del Manchester United, oggi dirigente e procuratore sportivo, ha il fisico da modello e si mantiene in forma con una dieta equilibrata e sana, oltre che con lunghe sessioni di palestra. L’ex calciatore ama cucinare, ma la sua dolce metà si nutre con poche pietanze. “Sono sposato con qualcuno che da 25 anni a questa parte mangia sempre lo stesso piatto” ha rivelato qualche tempo fa Beckham. “Victoria mangia solo pesce alla griglia con verdure al vapore. Molto raramente cambia” ha aggiunto spiegando invece che lui si emoziona molto per un piatto da chef o un buon vino. “Quando mangio qualcosa di eccezionale, voglio che tutti lo provino” ha detto.

Leggi Anche David Beckham, un tecnico della tv con il lato B in bella vista