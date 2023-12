David Beckham, un tecnico della tv con il lato B in bella vista

Che David Beckham non abbia mai avuto problemi a sfoggiare il suo fisico in tutto il suo splendore è notorio.

Così come è notorio che l'ex calciatore inglese si trovi particolarmente a proprio agio in boxer, tanto da aver posato in passato per diverse campagne pubblicitarie e aver firmato anche qualche linea di abbigliamento intimo. E così quale outfit migliore anche per svolgere alcuni lavoretti di casa? Come per esempio aggiustare il televisore. Sua moglie Victoria, molto generosamente, ha scattato una foto per condividere la ragguardevole visione anche con tutti i suoi follower. E in meno di un'ora sono piovuti centinaia di migliaia di like.