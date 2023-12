Michela Persico e Daniele Rugani sono genitori di Tommaso, nato 3 anni fa . La nascita del bebè era stata annunciata sui social e il difensore della Juve aveva scritto: "Proveremo a insegnarti le cose della vita, ma la verità è che tu ci hai già insegnato cosa conta nella vita. Oggi, il giorno in cui ho imparato il vero significato della parola felicità. Bravissima e grazie per tutto questo Michela". Quando era incinta di tre mesi, la giornalista sportiva aveva contratto il covid (era il marzo del 2020, quando la pandemia era appena scoppiata il virus faceva molta paura) e la coppia ha vissuto un momento di terrore che, per fortuna, non ha avuto conseguenze.



La storia d'amore tra Michela Persico e Daniele Rugani

Michela Persico e Daniele Rugani fanno coppia dal gennaio 2016. Ormai il loro è un amore collaudatissimo e inossidabile. "L’ho conosciuto a un torneo di tennis: io lavoravo a Telelombardia e stavo per firmare per Mediaset, lui giocava nell’Empoli e stava per firmare con la Juventus. Ho pensato solo “che ragazzo perbene” perché era lì con suo papà. Il caso ci ha messo ancora lo zampino perché il primo servizio che mi hanno assegnato nella redazione sportiva di Mediaset era proprio sul passaggio di Daniele dall’Empoli alla Juventus", ha raccontato la giornalista sportiva al settimanale Chi a proposito della nascita del loro amore. "Così ho cercato materiale su di lui e sono andata a vedere il suo profilo Facebook e ho scoperto che eravamo già amici. Gli ho scritto in privato. All’inizio mi sono detta: 'No, un calciatore no'. Ma c’erano troppe coincidenze. E poi lui era proprio atipico come calciatore: era semplice, umile, e poi parlava bene, scriveva i messaggi con le 'acca' al posto giusto, gli accenti corretti e una grammatica perfetta", ha spiegato anche. E ci aveva visto giusto, oggi insieme sono felicissimi e presto anche marito e moglie.