Daniele De Rossi si rilassa in Islanda con Sarah Felberbaum

Daniele De Rossi vola in Islanda con Sarah Felberbaum per dimenticare una settimana da incubo. Lo sportivo è stato esonerato dall'incarico di allenatore della Roma (al suo posto sulla panchina Ivan Juric) e non è stato facile digerire l'addio ai giallorossi. Così è partito per un viaggio con la moglie che ha documentato sui social: dalle passeggiate sulla neve alle gite alle cascate.