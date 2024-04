Daniela Ferolla si prepara alle nozze, i dettagli del matrimonio a giugno

Tgcom24

Daniela Ferolla ha raggiunto la fama partecipando a Miss Italia e vincendo il titolo nel 2001. All'età di 17 anni, ha catturato l'attenzione di tutti con i suoi incantevoli occhi verdi, conquistando sia il pubblico che la giuria. Questi stessi occhi hanno toccato il cuore del suo compagno, Vincenzo Novari. La coppia, insieme da quasi due decenni, si appresta a consolidare il loro legame con il matrimonio, come confermato dalla Ferolla che in tv ha confermato le nozze e spifferato anche alcuni dettagli dei preparativi.

Il settimanale Chi ha svelato per primo le nozze di Daniela Ferolla e Vincenzo Novari con la notizia che le pubblicazioni matrimoniali erano già visibili presso il municipio e suggerendo il 22 giugno come possibile data delle nozze. Daniela e Vincenzo hanno affrontato e superato le sfide del tempo e dei pregiudizi, perché nonostante la notevole differenza di età tra la ex Miss Italia e il manager di Genova, questo dettaglio non ha mai costituito un impedimento al loro amore.